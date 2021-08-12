Сейм Польщі ухвалив закон про телерадіомовлення — США обурені, а журналісти вийшли на протест. Що відбувається?

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Mateusz Morawiecki / Facebook

Сейм Польщі ухвалив суперечливі зміни до закону про телерадіомовлення. Ідеться про ініціативу правлячої партії видавати ліцензії на мовлення тільки тим іноземцям, які мають штаб-квартиру або місце проживання в Європейському економічному просторі.

За ухвалення закону проголосували 228 депутатів, ще 216 були проти, повідомляє RMF24.

Колишній віцепрем’єр Ярослав Говін, якого звільнили напередодні, виступив проти цієї норми, оскільки вважає, що вона погіршить відносини Польщі зі Сполученими Штатами.

На думку критиків, закон спрямований проти приватного мовника TVN, який входить до американської групи Discovery через холдингову компанію, зареєстровану в Нідерландах. Новинний канал TVN24, зокрема, займає критичну позицію щодо правлячої партії «Право і справедливість».

Через це ухвалений законопроєкт ще називають lex TVN. Він, зокрема запроваджує принцип, за яким дозвіл на мовлення мають лише ті ЗМІ, в яких частка іноземного капіталу не перевищує 49%, за винятком випадків, коли телерадіокомпанія базується у Європейському економічному просторі, до якого входять ЄС, Ісландія, Норвегія та Ліхтенштейн.

Надалі ці зміни має ухвалити Сенат Польщі. Утім, США не забарилися з реакцією — держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати занепокоєні.

Він закликав польського президента Анджея Дуду не підписувати ухвалені Сеймом зміни.

«Ми наполегливо закликаємо президента Дуду не підписувати закон або, відповідно до повноважень, наданих йому як президенту, передати законопроєкт до Конституційного суду Польщі», — додав держсекретар США.

Водночас правляча партія «Право і справедливість» стверджує, що новий закон має захищати польські ЗМІ від захоплення російським, китайським чи арабським капіталом.

Через проєкт lex TVN люди вийшли на протест. Майже у 100 містах Польщі відбулися демонстрації під гаслом «Вільні ЗМІ, вільні люди». У них взяли участь журналісти, громадські активісти та лідери опозиційних партій. Найбільший протест пройшов перед Сеймом у Варшаві. Його учасники скандували: «Ми хочемо мати вибір».