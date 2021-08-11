Інструкції з мінування, створення вибухівки й Mein Kampf. Журналісти отримали планшет з документами «ПВК Вагнера»

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Прес-служба СБУ

Журналісти Африканської та Російської служби BBC отримали доступ до планшета одного з бойовиків «ПВК Вагнера», який містить дані про діяльність угруповання.

Про це пише «BBC Україна».

Планшет знайшли військові визнаного ООН Уряду національної згоди Лівії (УНЗ) на заході країни. Бойовики «ПВК Вагнера» покинули цю територію після оголошення перемир'я в десятирічній громадянській війні в 2020 році. Планшет помістили у спеціальний чохол, який блокує сигнал, — щоб не можна було відстежити його місце розташування або дистанційно стерти дані.

«У памʼяті пристрою були десятки файлів — від інструкцій зі встановлення протипіхотних мін та виготовлення саморобних вибухових пристроїв до зйомок з розвідувальних безпілотників. Було й кілька книг, зокрема Mein Kampf, «Гра Престолів» та посібник з виноробства», — пише видання.

Проте найцікавішими, за словами видання, були воєнні карти зон бойових дій з примітками російською мовою. Більшість позначок були зосереджені навколо південної околиці Триполі Айн-Зара, де бійці «ПВК Вагнера» воювали з УНЗ в лютому-травні 2020 року. Карти збігалися зі знайденим на планшеті відео безлюдних вулиць Айн-Зари, яке зняв безпілотник. До того моменту мешканці вже залишили район.

Також на одній з карт журналісти знайшли чорні точки — заміновані позиції, деякі з них позначені назвами самих мін — наприклад, ОЗМ — чи словами на кшталт «замінований район». Іноді точки підписані позивними бійців, що можуть бути відповідальними за ці позиції. Загалом журналісти нарахували 35 точок на карті, які вони вважають замінованими — більшість з них розташовані у житлових районах Айн-Зари.

Окрім планшета, журналісти також отримали документ з 10 сторінок — заявку на отримання озброєння та техніки, датовану 19 січня 2020 року. Експерт з безпеки Кріс Кобб-Сміт пояснив BBC, що переважна більшість перелічених у заявці позицій — це сучасна техніка, що наразі перебуває на озброєнні лише російської армії.

«Це передбачає не лише доступ до значного бюджету, а й право робити запити на новітні стратегічно важливі, якщо не секретні, технології. Приватні військові компанії, такі як Blackwater, також можуть мати певну підтримку уряду США, але я не думаю, що вони мають повноваження просити танки, артилерійські установки та дрони-безпілотники», — зазначив Кобб-Сміт.