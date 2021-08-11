У Києві на Байковой горі почали відновлювати Стіну Памʼяті. Її залили бетоном у 1982 році за наказом радянської влади
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У Києві на Байковій горі, розташованій на однойменному кладовищі, почали відновлювати Стіну Памʼяті, яку в березні 1982 року за наказом радянської влади залили бетоном.
Вранці 11 серпня робочі приступили до очищення величезного незавершеного скульптурного твору Ади Рибачук і Володимира Мельниченка. Спочатку планується прибрати зовнішній шар бетону, а після зрізати металеву сітку. Найважче буде видалити бетон на самому барельєфі. Після цього барельєф фарбуватимуть. Стежити за процесом буде сам художник Мельниченко.
Стіну Памʼяті відновлюють за підтримки Фонду збереження культурної спадщини АРВМ.
Стіна Памʼяті протяжністю 213 метрів повинна була стати частиною проєкту на Байковому кладовищі, який затвердили в 1968 році. Художники Ада Рибачук і Володимир Мельниченко працювали над Стіною Памʼяті майже 14 років. На стіні зобразили похоронні процесії зі світової історії та міфології — від Прометея до Другої світової війни і відновлення.
Робота була завершена в грудні 1981 року. Стіну залишалося тільки пофарбувати, однак члени Політбюро і перший секретар української компартії Володимир Щербицький побачили у творінні «невідповідність принципам соціалізму». Стіну активно захищали багато відомих людей, зокрема Борис Патон, Микола Амосова і Микола Бажан, але це не допомогло.