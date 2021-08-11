У Києві на Байковой горі почали відновлювати Стіну Памʼяті. Її залили бетоном у 1982 році за наказом радянської влади

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У Києві на Байковій горі, розташованій на однойменному кладовищі, почали відновлювати Стіну Памʼяті, яку в березні 1982 року за наказом радянської влади залили бетоном.

Вранці 11 серпня робочі приступили до очищення величезного незавершеного скульптурного твору Ади Рибачук і Володимира Мельниченка. Спочатку планується прибрати зовнішній шар бетону, а після зрізати металеву сітку. Найважче буде видалити бетон на самому барельєфі. Після цього барельєф фарбуватимуть. Стежити за процесом буде сам художник Мельниченко.

Сергій Моргунов / «Бабель»

Стіну Памʼяті відновлюють за підтримки Фонду збереження культурної спадщини АРВМ.

Стіна Памʼяті протяжністю 213 метрів повинна була стати частиною проєкту на Байковому кладовищі, який затвердили в 1968 році. Художники Ада Рибачук і Володимир Мельниченко працювали над Стіною Памʼяті майже 14 років. На стіні зобразили похоронні процесії зі світової історії та міфології — від Прометея до Другої світової війни і відновлення.

Робота була завершена в грудні 1981 року. Стіну залишалося тільки пофарбувати, однак члени Політбюро і перший секретар української компартії Володимир Щербицький побачили у творінні «невідповідність принципам соціалізму». Стіну активно захищали багато відомих людей, зокрема Борис Патон, Микола Амосова і Микола Бажан, але це не допомогло.