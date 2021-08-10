У Чорному морі стався землетрус. Підземний поштовх зафіксували біля берегів окупованого Криму
- Автор:
- Катерина Кадакова
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У Чорному морі біля берегів окупованого Криму стався землетрус магнітудою 3,4.
Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю.
«Джерело землетрусу було в Чорному морі, за 42 км від міста Балаклава, на глибині 15 км», — йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що землетрус зафіксували 9 серпня о 21:08 за Києвом.
«Інтенсивність коливань лежить нижче від межі чутливості людей», — додали в ГЦСК.
Окрім цього, сейсмологи розповіли, що останній землетрус у цьому регіоні був зареєстрований 2 червня 2021 року з магнітудою 4,0.
- У червні в Карпатах зафіксували відчутний підземний поштовх. Сила поштовху була на рівні магнітуди 2,6.
- У жовтні 2018 року в Румунії стався землетрус силою 5,8 бала, його відгомони відчули в Молдові, Болгарії та Україні.