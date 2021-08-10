Держспецзв’язку досліджує можливості впровадження 5G в Україні
- Автор:
- Софія Телішевська
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Mario Caruso / Unsplash
Держспецзв’язку досліджує можливість спільного використання частот для впровадження 5G в Україні.
Про це йдеться на урядовому порталі.
«Введення 5G в Україні дозволить розвантажити існуючий частотний ресурс і уникати проблем зі зв’язком», — зазначили в Держспецзв’язку.
Там наголосили, що 5G потрібен для розвитку «інтернету речей», який дозволяє впроваджувати в містах технології Smart City. Вони мають широкі можливості застосування в медицині, безпеці дорожнього руху тощо.
Результати цього дослідження дозволять розгорнути 5G-мережі в діапазоні 700 МГц.
Нагадаємо, що Кабмін переніс строки запуску 5G в Україні на липень 2022 року. Перші аукціони на частоти можуть провести у травні.