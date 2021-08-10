Батько Мессі підтвердив його перехід до «ПСЖ». ЗМІ повідомляють про контракт із зарплатою у €35 млн

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Twitter / B/R Football

Футболіст Ліонель Мессі погодив умови дворічного контракту з французьким клубом «Парі Сен-Жермен». У вівторок аргентинець відправився в Париж для підписання контракту.

Про це пише The Guardian.

За даними ЗМІ, угода включає можливість продовжити контракт ще на рік і гарантує форварду чисту зарплату в розмірі близько €35 мільйонів з урахуванням бонусів.

Інформацію про перехід аргентинця підтвердив його батько й агент Хорхе Мессі в аеропорту Барселони перед вильотом до столиці Франції. Журналісти запитали його, чия вина була в тому, що Ліонель залишає «Барселону». «Запитайте у клубі», — відповів він. Презентація Мессі і його перша пресконференція в «ПСЖ» заплановані на 11 серпня.