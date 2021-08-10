Батько Мессі підтвердив його перехід до «ПСЖ». ЗМІ повідомляють про контракт із зарплатою у €35 млн
- Автор:
- Олег Панфілович
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Twitter / B/R Football
Футболіст Ліонель Мессі погодив умови дворічного контракту з французьким клубом «Парі Сен-Жермен». У вівторок аргентинець відправився в Париж для підписання контракту.
Про це пише The Guardian.
За даними ЗМІ, угода включає можливість продовжити контракт ще на рік і гарантує форварду чисту зарплату в розмірі близько €35 мільйонів з урахуванням бонусів.
Інформацію про перехід аргентинця підтвердив його батько й агент Хорхе Мессі в аеропорту Барселони перед вильотом до столиці Франції. Журналісти запитали його, чия вина була в тому, що Ліонель залишає «Барселону». «Запитайте у клубі», — відповів він. Презентація Мессі і його перша пресконференція в «ПСЖ» заплановані на 11 серпня.
- 5 серпня стало відомо, що аргентинський футболіст і один з найкращих гравців світу Ліонель Мессі офіційно пішов з «Барселони». Президент клубу Жоан Лапорта пояснив відхід футболіста тим, що клуб через фінансові причини не може дозволити собі продовжити з ним контракт.
- Влітку 2020 року аргентинець вже хотів покинути клуб. Він посилався на пункт в особистому контракті. Керівництво клубу вирішило, що футболіст не може піти безкоштовно, оскільки він повідомив про відхід, порушуючи пункт договору, термін дії якого нібито закінчився ще 30 травня. «Барселона» була готова відпустити гравця, але за рекордну суму — понад €222 мільйонів.
- 8 серпня президент «Барселони» Жоан Лапорта заявив, що Ліонель Мессі продовжить карʼєру у французькому клубі «Парі Сен-Жермен».