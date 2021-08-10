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Sean Gallup / Staff

У Києві вже зробили понад мільйон щеплень від коронавірусу. Принаймні першу дозу отримали понад 634 тисячі людей, а завершили вакцинацію — майже 373 тисячі.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Київ — беззаперечний лідер з вакцинації у країні. На сьогодні у столиці першу дозу вже отримали понад 634 600 людей, другу — понад 372 900 містян. Ми докладаємо максимум зусиль, аби охопити вакцинацією якомога більше людей. Місто створило всі умови для того, щоб кожен охочий мав змогу щепитися. Усі вакцинальні центри забезпечені вакцинами», — зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Наразі у столиці вакцинують препаратами CoronaVac і Moderna, а для ревакцинації доступні AstraZeneca, CoronaVac і Pfizer. Записатися на вакцинацію можна через портал helsi.me.