На Тауерському мосту в Лондоні відновили рух транспорту — він не працював 12 годин
- Автор:
- Софія Телішевська
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Відомий Тауерський міст у Лондоні запрацював після технічної неполадки — напередодні споруда застрягла в піднятому положенні.
Про це повідомляє ВВС.
У понеділок, 9 серпня, міст розвели, щоб пропустити корабель, однак споруда застрягла в піднятому положенні майже на 12 годин.
Після цього поліція заявила, що міст закрили через «технічну несправність». На обох берегах Темзи у столиці Британії утворилися затори.
Рух по мосту відкрили тільки о 01:45 за британським літнім часом.
Представник корпорації «Сіті», якій належить міст, сказав, що розслідування несправності триває, причина поламки наразі невідома.
- Тауерський міст зводили протягом восьми років і запустили у червні 1894 року, цьогоріч йому виповнилося 127 років. Тауерський міст — одна з найвідоміших визначних памʼяток Лондону. Його підіймають приблизно 800 разів на рік.
- Механізм моста зупиняється вже не вперше. Так, у 2006 році після чотирьох зупинок Тауерський міст відремонтували, після цього збої ставалися рідше. Востаннє аварія сталася в серпні 2020 року, тоді міст зупинився на понад годину.