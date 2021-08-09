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Зеленський провів ротацію у ЗСУ: призначені нові командувачі Повітряних сил, Десантно-штурмових військ і в зоні ООС

Автор:
Катерина Кадакова
Дата:

Пресслужба президента України

Президент України Володимир Зеленський провів кадрові зміни у керівництві Збройних сил.

Про це повідомили в Офісі глави держави.

Зокрема, на посаду командувача Повітряних сил був призначений генерал-майор Микола Олещук, а командувачем Десантно-штурмових військ став полковник Максим Миргородський (екскомандир 95-ї окремої десантно-штурмової бригади).

Окрім цього, Зеленський погодив наказ міністра оборони про призначення:

«Це досвідчені офіцери, і, найголовніше, що є зараз нашим підходом, усі вони мають бойовий досвід», — заявив президент.