Зеленський провів ротацію у ЗСУ: призначені нові командувачі Повітряних сил, Десантно-штурмових військ і в зоні ООС

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Пресслужба президента України

Президент України Володимир Зеленський провів кадрові зміни у керівництві Збройних сил.

Про це повідомили в Офісі глави держави.

Зокрема, на посаду командувача Повітряних сил був призначений генерал-майор Микола Олещук, а командувачем Десантно-штурмових військ став полковник Максим Миргородський (екскомандир 95-ї окремої десантно-штурмової бригади).

Окрім цього, Зеленський погодив наказ міністра оборони про призначення:

генерал-майора Андрія Ковальчука (командував 80-ю аеромобільною бригадою) — командувачем оперативного командування «Південь»,

генерал-майора Олега Мікаца (керував обороною Донецького аеропорту) — командувачем оперативного командування «Схід»,

полковника Сергія Літвінова — командувачем оперативного командування «Захід»,

полковника Володимира Коваля — заступником начальника Генерального штабу.

«Це досвідчені офіцери, і, найголовніше, що є зараз нашим підходом, усі вони мають бойовий досвід», — заявив президент.