Зеленський провів ротацію у ЗСУ: призначені нові командувачі Повітряних сил, Десантно-штурмових військ і в зоні ООС
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Пресслужба президента України
Президент України Володимир Зеленський провів кадрові зміни у керівництві Збройних сил.
Про це повідомили в Офісі глави держави.
Зокрема, на посаду командувача Повітряних сил був призначений генерал-майор Микола Олещук, а командувачем Десантно-штурмових військ став полковник Максим Миргородський (екскомандир 95-ї окремої десантно-штурмової бригади).
Окрім цього, Зеленський погодив наказ міністра оборони про призначення:
- генерал-майора Андрія Ковальчука (командував 80-ю аеромобільною бригадою) — командувачем оперативного командування «Південь»,
- генерал-майора Олега Мікаца (керував обороною Донецького аеропорту) — командувачем оперативного командування «Схід»,
- полковника Сергія Літвінова — командувачем оперативного командування «Захід»,
- полковника Володимира Коваля — заступником начальника Генерального штабу.
«Це досвідчені офіцери, і, найголовніше, що є зараз нашим підходом, усі вони мають бойовий досвід», — заявив президент.
- 27 липня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак пішов з посади. Відповідне рішення ухвалив Володимир Зеленський. Хомчак обіймав цю посаду понад два роки — з 21 травня 2019 року.
- Після цього президент замінив також начальника Генерального штабу ЗСУ та командувача Операції обʼєднаних сил.