На державному енергопідприємстві викрили махінації з тендерами: Україна недорахувалась майже 400 млн гривень

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National Bank Of Ukraine / Flickr

В Україні на провідному державному енергетичному підприємстві викрили масштабну корупційну схему, завдяки якій державі завдали приблизно 384 млн гривень збитків.

Про це повідомили у пресцентрі Служби безпеки.

За даними слідства, до оборудки причетні голова тендерного комітету держпідприємства та його заступник, вони безпідставно відхилили найбільш економічно вигідну пропозицію на будівництво стратегічного об’єкту.

Натомість зловмисники допомогли виграти тендер іншій компанії, вартість робіт якої була значно вищою.

Наразі обвинувальний акт щодо посадовців передали до суду. Вони звинувачуються за ч. 2. ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Зазначимо, СБУ не уточнює, про яке саме держпідприємство йдеться.