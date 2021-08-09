У Сінгапурі з лікарні виписали немовля, яке народилося з вагою 212 грамів. Дитину лікували понад рік

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NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL

У Сінгапурі після 13 місяців інтенсивного лікування з лікарні виписали дитину, яку при народженні вважали найменшою у світі. Про це повідомляє BBC.

Дівчинка Квек Юй Сюань народиласья з вагою 212 грамів (як яблуко), зріст у неї був 24 см. Мати народила її шляхом екстреного кесаревого розтину на чотири місяці раніше (на 25-му тижні вагітності) терміну після того, як їй поставили діагноз прееклампсія — небезпечно високий кровʼяний тиск, що може зашкодити життєво важливим органам і стати фатальним для матері та дитини. Зараз дитина важить 6,3 кг.

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KWEK FAMILY

За даними лікарні Національного університету Сінгапуру (NUH), де народилася дівчинка, у неї був «обмежений шанс на виживання». Під час перебування в лікарні Юй Сюань лікували різними способами та використовували різні апарати. Батьки змогли оплатити її тривале перебування в лікарні завдяки краудфаундінговій кампанії, яка зібрала $270 601. Лікарі кажуть, що під їхнім наглядом її здоровʼя і розвиток покращилися, і тепер вона досить добре почувається, щоб її виписали додому.

Дівчинка все ще страждає на хронічне захворювання легень і потребує допомоги з диханням. Однак лікарі кажуть, що з часом їй стане краще.

Її мати, Вонг Мей Лін, розповіла місцевим ЗМІ, що народження і розмір Юй Сюань стали шоком, тому що її перша дитина — хлопчик, якому вже 4 роки — народився вчасно.

Раніше «рекордсменкою» вважалася дівчинка зі США, яка народилася у 2008 році та важила 245 грамів.