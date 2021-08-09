Для українців скасували карантинні обмеження на подорожі в Угорщину

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Українці можуть без карантинних обмежень перетинати українсько-угорський кордон, але для перельоту необхідно мати негативний результат ПЛР-тесту.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Тепер для в’їзду українських громадян в Угорщину потрібно дотримуватися тільки вимог, які визначені кодексом Шенгенських кордонів. Ідеться про наявність біометричного паспорту чи візи, фінансового забезпечення та медичної страховки, яка діє на території Європи.

У разі авіаційного перетину кордону необхідно мати з собою негативний результат тесту на COVID-19 (зробленого не пізніше ніж за 72 години до в’їзду) або сертифікат про вакцинацію.

А от під час транзиту угорські прикордонники можуть додатково вимагати документи, що підтверджують право на в’їзд до країни призначення (залежно від вимог конкретної країни — дозвіл на проживання, робоча віза, бронювання готелю, результати тестів на вірус тощо).