У Туреччині перевернувся автобус, загинули щонайменше 15 пасажирів
- Автор:
- Олег Панфілович
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На заході Туреччини вранці 8 серпня перекинувся автобус, унаслідок чого загинули щонайменше 15 людей.
Про це повідомляє Hurriyet daily news.
Ще 18 пасажирів отримали поранення. Повідомляється, що автобус вийшов з-під контролю водія і перекинувся на шосе Баликесір, коли прямував до Едреміту в західній провінції Баликесір. Постраждалих доправили до лікарень.
Попри те, що рятувальники та бригади швидкої допомоги були направлені на місце аварії негайно, 11 людей загинули на місці. Триває слідство, яке має встановити причини аварії.
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