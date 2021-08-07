В Італії затримали 70-річну керівницю мафіозного клану «Каморра»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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: picture-alliance / dpa/dpaweb | Ciro_Fusco
В Італії у місті Неаполь 7 серпня затримали керівницю злочинного синдикату 70-річну Марію Ліччарді. Поліція вважає, що вона фактично керувала одним із найвпливовіших кланів «Каморра».
Про це повідомляє газета Il Messagero.
Її затримали в аеропорту Чампіно у Римі, коли вона реєструвала багаж на рейс до Іспанії. Ліччарді звинувачують у керуванні мафіозним кланом, вимаганні, отриманні незаконних прибутків та оборутках з аукціонами.
«Вона і оком не моргнула, коли поліцейські заблокували її і вручили ордер, підписаний прокуратурою Неаполя», — розповіли журналісти.
У Ліччарді було прізвисько «пікчірелла» (крихітка) через мініатюрну статуру. Вона була одним з переможців у тривалій ворожнечі між альянсами кланів, через яку Неаполь на початку 2000-х років майже щодня був усіяний трупами. Також за її керівництва організація почала торгувати людьми.
Вперше Ліччарді арештували у 2001 році неподалік від Неаполя. Вона була у переліку 30 найрозшукуваніших в Італії осіб, які переховуються від правосуддя. Ліччарді відбула термін за злочини, повʼязані з мафією, і її звільнили з вʼязниці у 2009 році.
Прокурори Неаполя в інтервʼю Associated Press у 2009 році назвали Ліччарді справжньою хрещеною матірʼю синдикату «Каморра». За словами прокуратури, її брат був босом клану, і вона ухвалювала рішення від його імені.
Клан «Каморра» складається приблизно з 4 500 чоловік. Їх головна сфера діяльності — наркотики. Члени банди відрізняються крайньою жорстокістю. Також вони займаються здирництвом грошей у будівельних фірм, компаній, що займаються захороненням токсичних відходів, і виробників одягу. У структурі кланів «Каморри» традиційно важливу роль відіграють жінки — вони виконують роботу курʼєрів і «бухгалтерів», які видають гроші членам клану.
- В Італії почався один з найбільших в її історії судових процесів над представниками мафії. На лаві підсудних — понад 320 обвинувачених у вимаганні, незаконному обігу наркотиків і крадіжках. Справа стосується клану «Ндрангета».
- В Італії найбільш активними та небезпечними є три мафіозні групи — калабрійська «Ндрангета», сицилійська «Коза ностра» та неаполітанська «Каморра». Саме «Ндрангету» зараз називають найсильнішим угрупованням, що займається перевезенням наркотиків з Латинської Америки, однак її вплив падає через масштабні кримінальні справи та збільшення кількості інформаторів всередині неї.