Армія Індонезії скасувала для жінок «тест на невинність», який робили при прийомі на службу

Новини

Department of Foreign Affairs and Trade / Flickr

В Індонезії скасували перевірку жінок на незайманість при прийомі на службу в армію. Цю процедуру правозахисники давно критикують і називають «образливою».

Про відповідне рішення оголосив начальник штабу армії генерал Андік Перкаса, повідомляє The Guardian.

Ця процедура відома в Індонезії як «тест двома пальцями». Ті жінки, які не були цнотливими, не проходили відбір до армії. Відтепер їх будуть набирати так само, як і чоловіків. Приклад з армії візьме флот та військово-повітряні сили.

«Є речі, які не мають відношення до справи. І [ми] більше не можемо проводити такого роду експертизу. Ми повинні проводити однакові іспити з новобранцями-жінками, як і з новобранцями-чоловіками», — заявив генерал Андіка Перкаса.

Читайте також: Франція запровадить кримінальну відповідальність за примусові перевірки на незайманість серед вірян

Правозахисники критикували цю процедуру. Вони називали її образливою, ненауковою та дискримінаційною. Такий тест робили в індонезійської армії десятиліттями, а інколи і щодо наречених військових офіцерів.

Всесвітня організація охорони здоровʼя заявляла, що тестування на незайманість є ненауковим, шкідливим і таким, що порушує права людини. Воно могло мати негайні та довгострокові наслідки, які б згубно позначаються на фізичному, психологічному та соціальному добробуті жінок, які пройшли тестування.

Читайте також: Судан запровадив кримінальну відповідальність за жіноче обрізання

«Дослідження не має наукової цінності або клінічних показань — відсутність дівочої пліви не є надійною ознакою статевого акту, і немає відомого дослідження, яке могло б підтвердити анамнез вагінального статевого акту», — заявила ВООЗ у своєму звіті під назвою «Викорінення тесту на невинність» у 2018 році.