Армія Індонезії скасувала для жінок «тест на невинність», який робили при прийомі на службу
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Department of Foreign Affairs and Trade / Flickr
В Індонезії скасували перевірку жінок на незайманість при прийомі на службу в армію. Цю процедуру правозахисники давно критикують і називають «образливою».
Про відповідне рішення оголосив начальник штабу армії генерал Андік Перкаса, повідомляє The Guardian.
Ця процедура відома в Індонезії як «тест двома пальцями». Ті жінки, які не були цнотливими, не проходили відбір до армії. Відтепер їх будуть набирати так само, як і чоловіків. Приклад з армії візьме флот та військово-повітряні сили.
«Є речі, які не мають відношення до справи. І [ми] більше не можемо проводити такого роду експертизу. Ми повинні проводити однакові іспити з новобранцями-жінками, як і з новобранцями-чоловіками», — заявив генерал Андіка Перкаса.
Правозахисники критикували цю процедуру. Вони називали її образливою, ненауковою та дискримінаційною. Такий тест робили в індонезійської армії десятиліттями, а інколи і щодо наречених військових офіцерів.
Всесвітня організація охорони здоровʼя заявляла, що тестування на незайманість є ненауковим, шкідливим і таким, що порушує права людини. Воно могло мати негайні та довгострокові наслідки, які б згубно позначаються на фізичному, психологічному та соціальному добробуті жінок, які пройшли тестування.
«Дослідження не має наукової цінності або клінічних показань — відсутність дівочої пліви не є надійною ознакою статевого акту, і немає відомого дослідження, яке могло б підтвердити анамнез вагінального статевого акту», — заявила ВООЗ у своєму звіті під назвою «Викорінення тесту на невинність» у 2018 році.
- У 2014 році влада Індонезії скасували тест на невинність для абітурієнток, що вступають у коледж із підготовки державних службовців.
- Тестування на незайманість є давньою традицією у щонайменше 20 країнах у всіх регіонах світу. Жінок і дівчат піддають, іноді насильно, тестуванню на незайманість з різних причин. Вони включають прохання батьків або потенційних партнерів з метою встановити «відповідність критеріям шлюбу» або прохання роботодавців. Тестування жінок і дівчаток проводиться, в основному, лікарями, поліцейськими або старійшинами для оцінки їхньої «чесноти, честі чи соціальної цінності».
- «Невинність» не є медичним або науковим терміном. Поняття «невинність» є швидше соціальною, культурною та релігійною концепцією, що демонструє гендерну дискримінацію жінок і дівчат.