В Україні другий день поспіль фіксують понад тисячу нових випадків зараження коронавірусом. Кількість вакцинованих перевищила 4 мільйони

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Plastifikator x «Бабель»

В Україні другий день поспіль фіксують понад тисячу нових випадків зараження коронавірусом. Серед них 72 дитини та 13 медиків.

Про це пише МОЗ у своєму Facebook.

До лікарень з коронавірусом потрапили 534 людини, а 20 — померли від ускладнень. Водночас 1 393 хворих одужали від коронавірусу.

Найбільше нових випадків зафіксували у м. Києві (176), Харківській (100), Одеській (76), Дніпропетровській (75) та Херсонській (68) областях.

Також за минулу добу, 6 серпня, встановили новий рекорд із вакцинації — 170 тисяч щеплень. З них 101 тисяча отримала першу дозу, а 69 тисяч — другу дозу. Кількість вакцинованих принаймні однією дозою в Україні вже перевищила 4 мільйони людей.