В Україні другий день поспіль фіксують понад тисячу нових випадків зараження коронавірусом. Кількість вакцинованих перевищила 4 мільйони
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Plastifikator x «Бабель»
В Україні другий день поспіль фіксують понад тисячу нових випадків зараження коронавірусом. Серед них 72 дитини та 13 медиків.
Про це пише МОЗ у своєму Facebook.
До лікарень з коронавірусом потрапили 534 людини, а 20 — померли від ускладнень. Водночас 1 393 хворих одужали від коронавірусу.
Найбільше нових випадків зафіксували у м. Києві (176), Харківській (100), Одеській (76), Дніпропетровській (75) та Херсонській (68) областях.
Також за минулу добу, 6 серпня, встановили новий рекорд із вакцинації — 170 тисяч щеплень. З них 101 тисяча отримала першу дозу, а 69 тисяч — другу дозу. Кількість вакцинованих принаймні однією дозою в Україні вже перевищила 4 мільйони людей.
- Вакцинація в Україні стартувала 24 лютого. Так в Україні зареєстровані вакцини проти коронавірусу Oxford-AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio і AstraZeneca), Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) і Johnson & Johnson (Janssen). Також щеплення роблять вакциною Moderna.
- МОЗ відкрив в Україні понад 300 центрів вакцинації від коронавірусу — ось список із адресами та графіком роботи.