У Києві за вакцинацію даватимуть безкоштовні квитки на футбол

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Sean Gallup / Staff

У Києві за вакцинацію від коронавірусу у ТРЦ Blockbuster Mall видаватимуть безкоштовні квитки на футбольні матчі.

Про це пише МОЗ у своєму Facebook.

Квитки даватимуть на матчі донецького «Шахтаря», які відбудуться у Києві.

«Наразі вакцинованим будуть доступні квитки на домашні матчі з футбольними клубами «Олександрія» (7.08) та «Генк» (10.08), що відбудуться на НСК «Олімпійський». Також в цьому центрі масової вакцинації можна буде отримати квитки на інші матчі», — зазначили у відомстві.

Там нагадали, що центр працює щодня з 11 ранку до 21 години вечора. Там вакцинують китайським препаратом CoronaVac.