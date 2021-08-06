«Жахливе фінансове минуле». Президент «Барселони» пояснив, чому Мессі йде

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Президент футбольного клубу «Барселона» Жоан Лапорта пояснив, що контракт з Ліонелем Мессі не продовжили з огляду на фінансовий стан клубу.

Про це пише Tribuna.

«Спочатку я повинен сказати, що, на жаль, у нас просто жахливе фінансове минуле. На зарплати йде 110% нашого доходу. Це означає, що у нас немає можливості діяти гнучко», — заявив президент.

Він пояснив, що борг клубу більший, ніж очікувалося. «Звичайно, це повʼязано з фінансовим фейр-плей. Новий контракт із Мессі не міг бути схвалений», — повідомив Лапорта.

Президент також додав, що для нового контракту Мессі клуб мав узгодити договір, яке привʼяже клуб на 50 років з точки зору прав на телетрансляції. «Я не можу ухвалити рішення, яке могло б зруйнувати клуб, «Барса»— понад усе, навіть понад кращого гравця у світі», — додав він.

Чому з Мессі не продовжили контракт?

В Іспанії з 2013 року діє так звана межа зарплат. Спираючись на фінансові звітності, Ла Ліга визначає, скільки кожен клуб може витратити на гравців і тренерів, виходячи з власних доходів. У сезоні 2019/2020 «Барселоні» дозволялися витрати аж до €671 мільйона, а вже в сезоні 2020/2021 — €347 мільйонів. «Межу» для «Барселони» на новий сезон не оголошували, але іспанські медіа писали, що йдеться про радикальне скорочення на €200 мільйонів.

Правила змушували «Барселону» різко скоротити витрати на команду, отже, необхідно було терміново позбавлятися від гравців із великими контрактами. При цьому, за даними ЗМІ, Мессі був готовий продовжити контракт із 50-відсотковим скороченням зарплати. Однак, за словами Лапорти, навіть цей крок не допоміг би в ситуації.

«Без Мессі фонд заробітної плати становить 95% від доходу клубу. Футбольна індустрія рекомендує, щоб фонд заробітної плати становив 65—70% доходу клубу. У нас 95%. Проблема не тільки в заробітній платі, але й у дуже високій амортизації. Втрати за минулий рік становили €487 мільйонів», — пояснив президент клубу.