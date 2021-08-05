«Перейшов усі червоні лінії». У МЗС Росії відреагували на заяву Зеленського про Донбас

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Нікіта Кочук / МЗС РФ

У Росії звинуватили президента України Володимира Зеленського у намаганні «позбутися своїх виборців як непотрібних свідків невиконаної ним обіцянки про мир» та «переході червоних ліній, що відокремлюють національну політику від націоналізму», коментуючи його заяву, що жителям Донбасу, які вважають цю територію російською, слід переїхати до РФ.

Про це офіційний представник російського МЗС Марія Захарова написала у своєму Telegram-каналі.

«Замість того, щоб об’єднувати Україну і її багатонаціональний народ, Зеленський кидає в людей камінь розбрату, добиваючи країну. [...] Перемогу на виборах забезпечили ті, кого він тепер випроваджує зі своєї країни — російськомовні громадяни Південно-Східної, Південної та Центральної України», — додала вона.

Також Захарова заявила, що нібито корінним жителям немає за що триматися, бо «київський режим продає землю іноземцям».

Водночас представниця МЗС РФ вчергове натякнула, що нібито Україною «керують із-за кордону».

«Повторюючи тези про боротьбу з міфічною окупацією, на ділі Зеленський веде справу до реальної здачі суверенітету України. Членство в ЄС і НАТО означає рівно це. Якщо тим, хто відчуває себе росіянами, Зеленський пропонує виїхати, то треба бути чесним до кінця і запропонувати аналогічне тим, хто рветься в ЄС і НАТО», — вважає Захарова.

Окрім цього, речниця російського МЗС попередила Зеленського, що через кілька років йому можуть «запропонувати виїхати» — «заради його дітей і онуків».

Також на слова українського президента відреагував віцеспікер Держдуми Петро Толстой, який заявив, що нібито Україна ніколи не увійде в Євросоюз та НАТО.

«Велика помилка їм залишатися жити в Україні, якщо вони так хочуть в Європу. Якщо людина любить Європу, вважає, що все життя перебував на території України, але відчував, що це окупована частина Австро-Угорщини, або хоче просто поповнити мільйонну армію українських «європейців», які працюють прислугою і доглядальницями на Заході, ця людина повинна зрозуміти, що в імʼя своїх дітей і онуків вже потрібно їхати і шукати собі місце в ЄС», — написав він у своєму Telegram-каналі.

На думку Толстого, на цій території «без Росії цивілізації не буде».

«Росія і російська цивілізація буде рости вгору, буде все будувати, однозначно. Україна в нинішньому вигляді — в окупованому, у відрізаному від Росії не має жодних перспектив. Але якщо ти відчуваєш, що Україна — це частина російської цивілізації, а Київ — мати міст руських, якщо ти відчуваєш, що ти українець і знаєш свою історію — будь там, тримайся. Ця земля все одно буде деокупована в будь-якому разі», — додав віцеспікер російської Думи.