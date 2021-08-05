Маск показав переміщення Starship на орбітальний стартовий майданчик. Невдовзі ракета полетить у космос
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Maja Hitij / Staff
Засновник компанії Space X Ілон Маск показав переміщення ракети Starship на орбітальний стартовий майданчик.
Відповідні світлини мільярдер опублікував у Тwitter.
SpaceX готується до першого орбітального випробувального польоту своєї системи Starship — космічного корабля, який зможе відправити космічний екіпаж на Місяць.
Раніше Маск презентував частину ракети-носія Super Heavy зі встановленими двигунами Raptor. Висота ракети-носія сягає близько 70 метрів, а разом узяті Starship і Super Heavy мають висоту 121 метр.
SpaceX планує запустити ракету Starship на суперважкому прискорювачі Super Heavy зі свого космодрому в Бока-Чіка у Техасі.
Нещодавно компанія саме встановила 29 двигунів на гігантську ракету-носій Super Heavy, яка буде задіяна в рамках першого орбітального космічного польоту корабля Starship.
SpaceX планує здійснити тестовий політ Starship без екіпажу на борту до кінця цього року.
- Starship — це надважка ракета, яка складається з двох повністю багаторазових ступенів. Другий ступінь — пасажирський або вантажний космічний корабель (залежно від мети місії). SpaceX планує з 2021 року замінити цим кораблем свої ракети Falcon. Starship збираються використовувати в пілотованих місіях для створення населених баз на Марсі та Місяці.