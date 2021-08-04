«Іловайський котел»: Офіс генпрокурора підозрює ще двох російських генералів у вбивстві українських військових

Новини

Дівєєв Сергій / УНІАН

Офіс генерального прокурора України повідомив про підозру двом генерал-полковникам Збройних сил Росії в посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України, веденні агресивної війни та порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством, — ідеться про «Іловайський котел».

Про це Офіс повідомив 4 серпня.

Ідеться про начальника Головного штабу Сухопутних військ – першого заступника головнокомандувача Сухопутних військ Збройних сил РФ (з січня 2015 року — заступник начальника Генштабу ЗС РФ) і начальника Центрального командного пункту Генштабу ЗС Росії. У серпні 2014 року вони організували та вбили українських захисників біля Іловайська, коли ті виходили з оточення так званим зеленим коридором, безпечність якого гарантували росіяни.

Упродовж 2014—2015 років вони керували підрозділами регулярних військ Росії та бойовиків на Донбасі, вели агресивну війну проти України, унаслідок чого порушили її територіальну цілісність. Зараз вирішують питання про те, щоб оголосити їх у розшук.