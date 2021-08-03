У Миколаєві троє підлітків врятували від утоплення 60-річну жінку

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Пресслужба ДСНС

У Миколаєві троє хлопців 11,13 та 14 років врятували з річки 60-річну жінку, яка ледь не потонула через судому.

Про це пише пресслужба місцевого управління ДСНС.

Інцидент стався 2 серпня біля Аляудського мосту у місті Миколаєві. Жінка Людмила пішла у воду і їй стало зле, а поруч купалися троє підлітків.

«Ми прийшли купатись на річку втрьох. Плавали та пірнали неподалік від берега. Найстарший із нас — Воробйов Герман — йому 14 років, дуже добре плаває. Він помітив, що за метрів 20 від берега то зʼявляється над водою, то зникає голова людини, і миттєво відреагував. Підплив до жінки, схопив за плечі, дотягнув до берега, виніс на сушу та поклав на ковдру біля очерету», — розповів один із хлопців.

Жінка розповіла, що пішла купатися, але у воді ноги звела судома і вона швидко наковталась води та почала тонути.