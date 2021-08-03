США повернуть Іраку понад 17 тисяч древніх артефактів, вивезених з країни після вторгнення у 2003 році
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
Костянтин Симоненко
Сполучені Штати повернуть Іраку понад 17 тисяч стародавніх артефактів, розграбованих і вивезених після вторгнення в 2003 році.
Про це повідомляє Reuters.
«Уряд США конфіскував деякі артефакти і відправив їх в (іракське) посольство. Табличка Гільгамеша, найважливіша, буде повернута в Ірак в наступному місяці після завершення юридичних процедур», — сказав міністр культури Іраку Хасан Надхім.
Йдеться про 3500-річну глиняну табличку з зображенням епосу про Гільгамеша. Текст вважають одним з перших творів в історії світової літератури.
Зараз Штати працюють над поверненням артефактів, вилучених у дилерів і музеїв у США. Влада США вилучила табличку Гільгамеша в 2019 році після того, як вона була ввезена контрабандою, продана з аукціону торговцю предметами мистецтва в Оклахомі і виставлена в музеї у Вашингтоні, округ Колумбія. У повідомленні говориться, що в минулому місяці суд виніс постанову про її конфіскацію.
Агентство також пояснює, що з 2014 року бойовики «Ісламської держави» розграбували велику кількість памʼяток культури і контрабандою вивезли з країни, щоб продати їх і отримати фінанси для своєї діяльності.
- У січні Пентагон заявив, що скоротив кількість американських військових в Іраку та Афганістані до найнижчого за 20 років рівня.