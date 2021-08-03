США повернуть Іраку понад 17 тисяч древніх артефактів, вивезених з країни після вторгнення у 2003 році

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Костянтин Симоненко

Сполучені Штати повернуть Іраку понад 17 тисяч стародавніх артефактів, розграбованих і вивезених після вторгнення в 2003 році.

Про це повідомляє Reuters.

«Уряд США конфіскував деякі артефакти і відправив їх в (іракське) посольство. Табличка Гільгамеша, найважливіша, буде повернута в Ірак в наступному місяці після завершення юридичних процедур», — сказав міністр культури Іраку Хасан Надхім.

Йдеться про 3500-річну глиняну табличку з зображенням епосу про Гільгамеша. Текст вважають одним з перших творів в історії світової літератури.

Зараз Штати працюють над поверненням артефактів, вилучених у дилерів і музеїв у США. Влада США вилучила табличку Гільгамеша в 2019 році після того, як вона була ввезена контрабандою, продана з аукціону торговцю предметами мистецтва в Оклахомі і виставлена ​​в музеї у Вашингтоні, округ Колумбія. У повідомленні говориться, що в минулому місяці суд виніс постанову про її конфіскацію.

Агентство також пояснює, що з 2014 року бойовики «Ісламської держави» розграбували велику кількість памʼяток культури і контрабандою вивезли з країни, щоб продати їх і отримати фінанси для своєї діяльності.