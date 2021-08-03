Заходу України загрожує циклон. В Укргідрометцентрі прогнозують значні дощі, грози та град
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Tobias Franz / Flickr
До західних областей України прийде циклон Henri, який принесе інтенсивні опади в ніч з 5 на 6 серпня.
Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
За попередніми прогнозами, активний циклон Henri, який буде переміщуватися вздовж західних кордонів України протягом 5—7 серпня, сформується над Адріатичним морем 4 серпня.
На думку синоптиків, фронтальні системи циклону принесуть у західні області 6 серпня значні дощі, грози, удень в окремих районах будуть град і шквали 15—20 м/с.
- Раніше в Укргідрометцентрі спрогнозували погоду на серпень: температура буде вищою за кліматичну норму, а кількість опадів не перевищить середні показники.
- Синоптики оголосили штормове попередження на 2 та 3 серпня. У більшості областей України очікуються грози, подекуди можливі град і шквали.