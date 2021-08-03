СБУ передала Мінцифри реєстр документів моряків, який раніше захопили рейдери

Новини

Videvo

Кіберфахівці Служби безпеки України завершили передачу Державного реєстру документів моряків до Міністерства інфраструктури України. Вони забрали його з-під контролю третіх осіб, які використовували цей ресурс для корупційних схем — із щорічним обігом у $150 мільйонів.

Про це вранці 3 серпня повідомили пресслужби СБУ та Мінцифри.

Наразі триває робота з відновлення відповідних сервісів і невдовзі «Електронний кабінет моряка» працюватиме в повному обсязі. Кіберфахівці наголошують, що СБУ не просто передала в Мініфраструктури реєстр моряків, але й допомагає відновити роботу всіх функцій відповідних сервісів.

«Першочергове завдання Мінцифри — зробити основні сервіси знову доступними для користувачів. Зараз над цим працює велика команда фахівців. Серед подальших планів роботи з реєстром — його вдосконалення та встановлення інтеграцій з Єдиним державним демографічним реєстром, Єдиною державною електронною базою з питань освіти, а також порталом «Дія». Це дозволить морякам швидко, зручно та без жодних корупційних платежів отримувати необхідні їм послуги», — зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

В оновленому реєстрі можна буде знайти всю необхідну інформацію про моряка — від документів про освіту та кваліфікаційних документів до медичних сертифікатів. Крім того, ведуться перемовини про закупівлю Crew Evaluation System 6.0 — всесвітньо визнаної системи комп’ютерного тестування моряків. Це дозволить зробити процес оцінки кваліфікації більш прозорим і прибрати з нього людський фактор, корупцію та хабарі.

Нагадаємо, що минулого тижня СБУ викрила і заблокувала масштабну схему із переатестацією моряків. Якщо моряк намагався самостійно пройти тестування та підтвердити свою кваліфікацію через особистий кабінет, йому створювали перешкоди — затримували сертифікати кваліфікації або спотворювали результати тестування. Щоб отримати необхідні документи, моряк звертався до посередників. Вони завантажували документи в реєстр і створювали позитивний результат тестів з підтвердження кваліфікації. Моряку не потрібно було проходити навчальні курси чи медичне обстеження. Ці послуги коштували від трьох до восьми тисяч доларів (залежно від посади моряка). Щорічний обіг — $150 мільйонів.

22 липня президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким скасував цю періодичну переатестацію моряків. Відтепер закон дозволяє повторне підтвердження диплома моряка не більше ніж через пʼять років від дати видачі попереднього підтвердження і без складання іспитів у державній кваліфікаційній комісії за дотримання наступних вимог:

придатність для роботи на суднах за станом здоровʼя;

наявність чинних свідоцтв про пройдену обовʼязкову підготовку, необхідну для диплома;

наявність підтвердженого стажу роботи на суднах з виконанням при цьому функцій, що відповідають диплому.

У березні журналісти повідомили, що моряки змушені віддавати великі суми чиновникам з екзаменаційних комісій, тестових центрів і навіть Мінінфраструктури. Одним з «бенефіціарів» цієї схеми ЗМІ називають нардепа від «Слуги народу» Миколу Тищенка.