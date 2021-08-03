Верховний лідер Ірану затвердив на посаді нового президента країни

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Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї затвердив Ібрагіма Раїсі президентом країни. Його інавгурація відбудеться 5 серпня.

Про це пише газета Tehran Times.

«Я підтримую перемогу досвідченого, невтомного, компетентного, популярного вченого Саїда Ібрагіма Раїсі, і я призначаю його президентом Ісламської Республіки Іран», — зазначив Хаменеї.

На церемонії інавгурації будуть присутні 115 представників від 73 держав, зокрема 10 президентів, 20 спікерів парламенту, 11 глав МЗС і кілька делегацій.

Новий президент Ірану є консервативним священнослужителем і сеїдом — так у шиїтській традиції називають тих, хто веде свій родовід безпосередньо від пророка Мухаммеда. Він відомий за своєю антизахідної риторикою і вважається близьким до верховного лідера Ірану Хаменеї.

До призначення у 2019 році верховним суддею обіймав посади генпрокурора і заступника верховного судді. У 1988 році він був одним з чотирьох суддів, які засідали в так званих комісіях смерті та засудили до страти десятки тисяч людей. У 2017 році він теж брав участь у президентських виборах, але програв.

Наразі Раїсі перебуває у санкційному списку США за порушення прав людини.