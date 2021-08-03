У Німеччині судитимуть 100-річного колишнього охоронця концтабору. Його звинувачують в причетності до понад 3,5 тис. вбивств
- Автор:
- Софія Телішевська
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( Waiting for ) Godot / Flickr
У Німеччині судитимуть 100-річного чоловіка, якого звинувачують у 3 518 епізодах співучасті у вбивстві на підставі тверджень про те, що він працював охоронцем СС в концентраційному таборі на околиці Берліну під час Другої світової війни.
Про це передає Associated Press.
Встановлено, що чоловік працював охоронцем в таборі Заксенхаузен з 1942 до 1945 року в якості рядового члена військового крила нацистської партії.
Прессекретар міського суду Нойруппін Ірис ле Клер заявила, що процес у цій справі почнеться в жовтні. Імʼя колишнього охоронця не називають, оскільки це заборонено німецьким законодавством про захист приватного життя.
Незважаючи на похилий вік, підозрюваний визнаний здоровим для того, щоб постати перед судом. Однак доведеться обмежити кількість годин на день, протягом яких проходитиме засідання.
«Медична експертиза підтвердила, що він може постати перед судом в обмеженому режимі», — підкреслила ле Клер.
- Концтабір Заксенхаузен заснували в 1936 році. Передбачалося, що він стане навчальним табором для мережі лабіринтів, яку нацисти побудували на території Німеччини, Австрії та на окупованих територіях. З 1936 до 1945 року в Заксенхаузенді перебувало понад 200 тисяч осіб. Достеменно невідомо, скільки людей загинуло, але йдеться щонайменше про 40—50 тисяч жертв.