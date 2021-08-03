Науковці прогнозують значне зменшення народжуваності дівчаток у наступному десятилітті

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У наступні 10 років у світі народжуватиметься на 4,7 мільйона менше дівчаток через культуру окремих країн, які прагнуть до нащадків чоловічої статі.

Про це повідомляє AFP з посиланням на дослідження даних про більш ніж три мільярди народжень за останні 50 років. Дослідження опубліковане в медичному журналі BMJ.

Так, науковці проаналізували 12 країн, де диспропорція чоловіків і жінок збільшувалася з 1970 року, і ще 17 країн, де на це вплинули соціальні або культурні тенденції.

Відтак, дослідники змоделювали два сценарії. За першим, до 2030 року в країнах буде на 4,7 мільйона менше новонароджених дівчаток, ніж хлопчиків. Такі дані отримані на основі статистичних даних.

А на основі спостережень науковці описали і другий сценарій — коли через зменшення народжуваності загалом та через надання переваги хлопчикам до 2100 року диспропорція немовлят за статтю сягне 22 мільйонів.

Дослідження показує, що прогнозоване скорочення кількості народжених дівчаток призведе до «надлишку» чоловіків, що відобразиться на подальшій демографічній ситуації. Окремі науковці вбачають у цьому загрозу зростання насильства та зменшення кількості шлюбів.

Така статистика формується тому, що за останні 40 років помітно збільшилась кількість абортів за статевою ознакою немовляти. Така тенденція зберігається у країнах Південно-Східної Європи, а також у Південній і Східній Азії.