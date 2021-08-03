Білл та Мелінда Гейтс офіційно розлучилися після 27 років подружнього життя

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Frederic Stevens / Contributor

Засновник компанії Microsoft, американський мільярдер Білл Гейтс і його дружина, філантроп і підприємець Мелінда Гейтс офіційно розлучилися.

Про це пише Business Insider з посиланням на судові документи від 2 серпня.

Колишнє подружжя уклало договір про роздільне проживання (separation contract), в рамках якого погодилися розділити майно, борги й судові витрати.

The Business Insider пояснює, що так званий контракт стосовно розлучення — це один зі способів, яким можна приховати від громадськості деталі розлучення публічних осіб.

Права на опіку над дітьми не визначали, оскільки усі троє нащадків мають більше 18 років.

Білл і Мелінда Гейтс оголосили про розлучення в травні, після 27 років шлюбу, під час якого вони виховали трьох дітей. Тоді вони заявили, що більше не вірять в те, що «зможуть рости разом як пара на новому етапі життя». Мелінда Гейтс відмовилася змінювати своє прізвище після розлучення. За офіційними даними, статки подружжя становлять понад 51 мільярд доларів.