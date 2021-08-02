Зеленський підписав закон про штрафи за перевантаження на дорогах та відмову від зважування транспорту

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Nigel Tadyanehondo / Unsplash

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про запровадження штрафів за перевантаження автомобільного транспорту на дорогах і порушення габаритів.

Про це повідомили у пресслужбі глави держави.

Як зазначається, документ сприятиме покращенню стану безпеки дорожнього руху, зменшенню кількості ДТП і збереженню життів людей, а також не дозволить руйнувати автомобільні дороги.

Зокрема, закон запроваджує адміністративну відповідальність за порушення безпеки, які зафіксовані автоматично або за допомогою зйомки.

Також документ запроваджує штрафи для водіїв транспорту, якщо вони не виконують вимогу зупинитися від представників Державної служби з безпеки на транспорті («Укртрансбезпека»), вносять недостовірну інформацію про масу або габарити вантажу до товарно-транспортної накладної тощо.

Окрім цього, передбачається відповідальність за відмову від габаритно-вагового контролю, зокрема водія можуть оштрафувати на 51 тисячу гривень.