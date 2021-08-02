До суду передали справу проти одного з ватажків бойовиків «ДНР» Безлера

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Слідчі СБУ завершили досудове розслідування проти одного з ватажків «ДНР» Ігоря Безлера та направили його справу до суду.

Про це пише пресслужба СБУ.

«За даними слідчих і контррозвідників СБУ, у червні 2014 року у місті Горлівка, що на Донеччині, зловмисник очолив угруповання бойовиків. Встановлено, що разом зі своїми спільниками він організував та керував викраденням і катуванням місцевого підприємця. Після цього зловмисник вчинив умисне вбивство потерпілого», — йдеться у повідомленні.

Також Безлер організував викрадення рядового одного з батальйонів міліції особливого призначення. Його також катували та згодом вбили підконтрольні Безлеру бойовики.

«За вчинення інкримінованих обвинуваченому особливо тяжких злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років, а також від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі», — зазначили в СБУ.