Протягом липня температура в Києві була більш ніж на 3 градуси вищою за норму

Новини

Funk Dooby / Flickr

У Києві середньомісячна температура повітря у липні становила +24,6 °C, що на 3,3 °C вище за кліматичну норму.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

У Києві протягом місяця встановлено 4 температурних рекорди. Крім того, протягом 17 днів фіксувалася максимальна температура повітря вище за +30,0 °С.

Найхолодніше у столиці було 23 липня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +15,0 °C, а найспекотніше — 29 липня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +32,6 °C. Опадів у липні випало 63 мм, або 93% кліматичної норми.