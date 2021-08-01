Будинок, в якому виріс Курт Кобейн, визнали памʼяткою культури
- Автор:
- Олег Панфілович
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Youtube / Nirvana
У США будинок, у якому зростав лідер гурту Nirvana Курт Кобейн, офіційно внесли у реєстр спадщини», тобто визнали памʼяткою культури.
Про це пише The New York Post.
Рішення ухвалив Департамент археології та збереження історичної спадщини штату Вашингтон. Дім розташований у місті Абердин. Він складається з одного поверху та горища і був побудований ще у 1923 році. Кобейн жив там з 1968 по 1984 рік.
Нинішній співвласник будинку купив будівлю у родини Кобейна у 2018 році за $225 тисяч й почав її реставрувати. Зазначається, що з весни 2022 року у ньому почнуть проводити приватні екскурсії.
- У червні 2020 року гітару лідера групи Nirvana Курта Кобейна, на якій він грав під час запису концерту MTV Unplugged в 1993 році, продали на аукціоні за $6 мільйонів.
- Перед тим у США на аукціоні за $22,4 тисячі продали паперову тарілку Курта Кобейна.