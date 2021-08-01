Уряд Нової Зеландії офіційно вибачився за репресії проти жителів островів Тихого океану

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Премʼєр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн офіційно вибачилась за імміграційні заходи, що їх було вжито у 1970-х роках проти жителів островів Тихого океану, які переїхали до країни після Другої світової війни.

Про це повідомляє BBC.

У рамках «рейдів на світанку» з країни тоді депортували людей за прострочені візи. Більшість депортованих були з Великої Британії, Австралії та Південної Африки. Джасінда Ардерн попросила «офіційного і щирого вибачення». Вона зазначила, що спільноти жителів тихоокеанських островів у Новій Зеландії все ще «страждають і несуть на собі шрами» від цієї політики.

Нова Зеландія прийняла тисячі мігрантів з островів Тихого океану після закінчення Другої світової війни. За даними уряду, до 1976 року у країні проживало понад 50 тисяч жителів тихоокеанських островів, але економічна криза на початку 1970-х призвела до зростання безробіття. Тоді деякі політики і преса почали нападати на мігрантів. Рейди почалися у 1974 році і тривали все десятиліття. Тоді урядові сили на світанку приходили до мігрантів і вимагали, щоб всі у будинку показали свої паспорти, щоб довести, що вони мають законне право перебувати у Новій Зеландії. Якщо візи прострочені — арешт та депортація.

Ця політика спричинила зростаючу критику з боку релігійних, політичних і громадянських груп, поки, зрештою, не була зупинена до початку 1980-х років. Чинний міністр Нової Зеландії у справах тихоокеанських народів Аупіто Вільям Сіо сам став жертвою операції: він народився на Самоа до переїзду у Нову Зеландію і сказав, що день рейду «запамʼятався назавжди».

«Коли хтось стукає у двері рано-вранці, ліхтариком світить в обличчя, коли ельзаська собака з піною у рота хоче увійти. Це досить сильно травмує», — розповів він.