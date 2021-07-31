У Греції зафіксували історичну спеку. Температура вже три дні не опускається нижче за 40 градусів

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Funk Dooby / Flickr

Грецію накрила історична хвиля спеки, яка, за прогнозами метеорологів, може триматися в країні до двох тижнів. Сильна спека спричинила масштабні лісові пожежі.

Про це повідомляє інформагентство dpa.

За останні три дні в країні реєстрували температуру до +43 °С, хоча синоптики кажуть, що у вихідні та наступного тижня температура подекуди сягатиме +46 °С.

Наприклад, на острові Родос у вівторок, 3 серпня, прогнозують +44 °С. У містах навіть уночі температура не падатиме нижче за +30 °С.

Органи цивільної оборони Греції приведені до стану підвищеної готовності, а у таборах для мігрантів на островах в Егейському морі встановили додаткові намети та контейнери з кондиціонерами.

У містах відкрили спеціальні кліматизовані зали для жителів, які не мають вдома кондиціонерів.

Лікарі радять людям не виходити на сонце, не вживати алкоголь, частіше приймати душ та вдягати світлий бавовняний одяг