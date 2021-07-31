У Греції зафіксували історичну спеку. Температура вже три дні не опускається нижче за 40 градусів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Funk Dooby / Flickr
Грецію накрила історична хвиля спеки, яка, за прогнозами метеорологів, може триматися в країні до двох тижнів. Сильна спека спричинила масштабні лісові пожежі.
Про це повідомляє інформагентство dpa.
За останні три дні в країні реєстрували температуру до +43 °С, хоча синоптики кажуть, що у вихідні та наступного тижня температура подекуди сягатиме +46 °С.
Наприклад, на острові Родос у вівторок, 3 серпня, прогнозують +44 °С. У містах навіть уночі температура не падатиме нижче за +30 °С.
Органи цивільної оборони Греції приведені до стану підвищеної готовності, а у таборах для мігрантів на островах в Егейському морі встановили додаткові намети та контейнери з кондиціонерами.
У містах відкрили спеціальні кліматизовані зали для жителів, які не мають вдома кондиціонерів.
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- 29 червня 2021 року, уперше з 1937 року в Канаді зафіксували +49,6 °С. У Ванкувері та його околицях обладнали охолоджувальні центри та тимчасові фонтанчики. Метеослужба Канади попереджала про спекотну погоду у Британській Колумбії, Альберті та окремих районах Саскачевану, Манітоби та на Північно-Західних територіях. Станом на 3 липня у Канаді зафіксували 719 раптових смертей — це ті смерті, що сталися раптово і несподівано, і цей показник втричі більший, ніж зазвичай за аналогічний період.