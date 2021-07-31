Знявся з поєдинку. Перша ракетка світу серед чоловіків Новак Джокович покинув Олімпіаду без медалей
- Автор:
- Софія Телішевська
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Beth Wilson / Flickr
Перша ракетка світу серед чоловіків, тенісист Новак Джокович залишає Олімпійські ігри в Токіо, не отримавши жодної медалі. Серб знявся з поєдинку за бронзову нагороду у змішаних парах.
Перед цим Джокович програв бронзу іспанцю Пабло Каррено Бусті. Це була третя за два дні поразка серба на Олімпіаді.
До цього він програв німцю Александру Зверєву в півфіналі, через що втратив шанс на Golden Slam. А також разом із партнеркою Ніною Стоянович вони поступилися суперникам у змішаному півфіналі.
Джокович відмовився виходити на корт через травму плеча, тож бронзові медалі автоматично дісталися австралійському дуету — Ешлі Барті та Джону Пірсу.
- 11 липня 2021 року сербський тенісист Новак Джокович переміг на Вімблдонському турнірі. Це шоста перемога 34-річного тенісиста на Вімблдоні. До цього він вигравав цей турнір у 2011, 2014, 2015, 2018 і 2019 роках. Загалом серб виграв 20 титулів на турнірах Grand Slam. За цим показником він зрівнявся зі швейцарцем Роджером Федерером та іспанцем Рафаелем Надалем.
- У червні Новак Джокович здобув другу перемогу на Відкритому чемпіонаті Франції («Ролан Гаррос — 2021»).
- У вересні минулого року Джоковича дискваліфікували з Відкритого чемпіонату США (US Open) після того, як він кинув мʼячем у лінійну суддю та влучив їй у шию.