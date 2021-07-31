Чорногорія посилила карантин. Туди можна вʼїжджати без обмежень, але для ресторанів треба мати COVID-сертифікати

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Alexandr Bormotin / Unsplash

У Чорногорії посилили карантинні обмеження, тому тепер у ресторани та нічні клуби пускають лише з COVID-сертифікатом про вакцинацію чи негативний результат тесту на коронавірус. Туристи — не виняток.

Про це повідомляє Radio Free Europe.

Щонайменше до 20 серпня у всіх дорослих перед входом до закладу громадського харчування перевірятимуть цей сертифікат. Усі, кому не виповнилось 18 років повинні мати сертифікат для відвідування нічних клубів.

У ньому має бути інформація про повну вакцинацію або отримання першої дози, негативний результат ПЛР-тесту (чинний до 72 годин) або експрес-тесту (чинний до 48 годин) чи інформація про одужання.

Туристи з інших країн теж зобовʼязані показувати COVID-сертифікат. Так, влада погодила визнання усіх документів, які можна зісканувати через QR-код. Якщо документи мандрівників не мають коду, вони можуть звернутися до закладів охорони здоровʼя у Чорногорії для підтвердження своїх сертифікатів. Тільки тоді їхній документ буде дійсним.

Так Міністерство охорони здоровʼя хоче контролювати поширення коронавірусу серед молоді. Наразі в країні 1 216 активних випадків коронавірусу.

Вʼїжджати до Чорногорії з України можна без обмежень — для вʼїзду не вимагають ні результат тесту, ні довідку про вакцинацію.