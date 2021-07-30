Поліція склала 12 адмінпротоколів через сутички на ЛГБТ-акції біля ОП

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Поліцейські склали загалом 12 протоколів про адміністративні правопорушення під час акції «Рейвах прайд» під Офісом президента в Києві.

Про це повідомили у Нацполіції Києва.

Спершу правоохоронці доставили до Печерського управління поліції двох порушників родом із Житомирської області. За словами поліції, молодики агресивно поводилися, нецензурно висловлювались у бік правоохоронців та інших громадян та провокували їх на конфлікт.

Зрештою їх притягнули до відповідальності за дрібне хуліганство. За це їм загрожує до 15 діб адміністративного арешту.

Пізніше адміністративні протоколи склали ще на десятьох правопорушників. Двом оформили протоколи за дрібне хуліганство, решті ㅡ за злісну непокору вимозі поліцейського. Ця стаття передбачає штраф, громадські роботи від 40 до 60 годин, виправні роботи або адміністративний арешт до 15 діб.