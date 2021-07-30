РНБО: Президент поставив завдання не підвищувати вартість електроенергії для вразливих верств населення

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Офіс президента України / Facebook

Президент Володимир Зеленський на засіданні Ради національної безпеки та оборони поставив завдання не підвищувати ціни на електроенергію для найуразливіших верств населення.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

«Ми не дозволимо нікому сьогодні маніпулювати тарифами, як дехто сподівається. Є зараз розхитування ситуації, і на весну вже хтось там починає говорити за російським сценарієм про «тарифний майдан», — зазначив Данілов та додав, що президент дав чітке завдання запобігти підвищенню тарифів для бідних.

«Ми це обов'язково повинні зробити», — наголосив секретар РНБО.

Також Рада національної безпеки і оборони розглядає можливість введення тимчасових адміністрацій на підприємствах енергетичної сфери.

«Ми бачимо ознаки певної монополізації на цьому ринку. В нас на сьогодні вісім прізвищ: Ахметов, Новинський, брати Суркіси, Григоришин, Боголюбов, Коломойський, Льовочкін, Бойки та громадянин РФ Воєводін. Вони володіють розподільними мережами. Ми на сьогодні розглядаємо можливість упровадження тимчасових адміністрацій у разі потреби, якщо виникатиме загроза національній безпеці», — заявив Данілов.