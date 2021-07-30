Болгарія оновила правила в’їзду. Що зміниться для українців

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Boby Dimitrov / Flickr

Болгарський уряд оновив правила в’їзду в країну для іноземців. Вони базуватимуться на розподілі інших держав відповідно до поширення там коронавірусу.

Про це пише посольство України в Болгарії у своєму Facebook.

«Інформуємо, що 28 липня 2021 року оновлено рішення Міністерства охорони здоров’я Республіки Болгарія № РД-01-645, яким передбачено, що з 29 липня до 31 серпня 2021 року в’їзд до Болгарії здійснюватиметься згідно з оцінкою поширення COVID-19 у відповідних країнах за критеріями та розміщенням країн у кольорових зонах (зелена, помаранчева та червона)» — йдеться у повідомленні.

Україна наразі перебуває у «помаранчевій» зоні за критеріями болгарського уряду. Це означає, що в’їхати можна після пред’явлення цифрового сертифіката ЄС, де будуть дані про вакцинацію, перенесену хворобу або негативний тест. Також болгари визнають і будь-який інший документ, який міститиме такі самі дані.

Якщо ж відповідного документа не буде, то потрібно буде просидіти 10 днів на самоізоляції. Дітям до 12 років для в’їзду в Болгарію ці документи не обовʼязкові.