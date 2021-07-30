Під Офісом президента проходить акція на захист прав ЛГБТ-спільноти. Під час неї сталися сутички
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- Олег Панфілович
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Іванов Олексій / УНІАН
Під Офісом президента відбулася акція «Рейвах Прайд», під час якої сталися сутички.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Організатором заходу виступила громадська організація «УкраїнаПрайд». Напередодні в організації повідомили, що виступлять на захист прав ЛГБТ-спільноти та на підтримку ухвалення законопроєкту про посилення відповідальності за дискримінацію будь-яких груп людей на ґрунті нетерпимості. Захід проходить у форматі рейву.
Під час акції сталися сутички між противниками ЛГБТ-спільноти та правоохоронцями. Силовикам довелося застосувати сльозогінний газ.
- У червні біля Офісу президента відбулася акція представників спільноти ЛГБТ+ з вимогою ухвалити законопроєкт, який посилює боротьбу з дискримінацією в Україні.