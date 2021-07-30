Італія відкрила кордони для українських туристів. Названі умови

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Jacek Dylag / Unsplash

З 31 липня Італія відкриє кордони для українців, за умови проходження самоізоляції.

Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та уточнив, що туристи з України зобов’язані провести 5 днів на самоізоляції після прибуття до Італії.

«Але навіть самоізоляція не може зіпсувати емоції, коли ти в Італії», — написав він.

Зазначимо, згідно з наказом МОЗ Італії, відповідні умови діятимуть до 30 серпня.

Для поїздки українцям потрібно мати:

довідку про негативний результат молекулярного (ПЦР) або експрес-тестування на COVID-19, який має бути зроблений щонайменше за 72 години до приїзду;

заповнену онлайн-форму санітарного контролю Passenger Locator Form.

Окрім цього, після 5-денної самоізоляції потрібно зробити повторний тест на коронавірус, який повинен підтвердити негативний результат.

Зауважимо, з 6 серпня в Італії для відвідання ресторанів, барів (перебування в приміщені), театрів, концертних, виставкових та спортивних залів, стадіонів тощо запровадили сертифікат Green Pass. Його можуть отримати вакциновані та/або ті, хто зробив тест протягом останніх 24 годин.