Італія відкрила кордони для українських туристів. Названі умови
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Jacek Dylag / Unsplash
З 31 липня Італія відкриє кордони для українців, за умови проходження самоізоляції.
Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та уточнив, що туристи з України зобов’язані провести 5 днів на самоізоляції після прибуття до Італії.
«Але навіть самоізоляція не може зіпсувати емоції, коли ти в Італії», — написав він.
Зазначимо, згідно з наказом МОЗ Італії, відповідні умови діятимуть до 30 серпня.
Для поїздки українцям потрібно мати:
- довідку про негативний результат молекулярного (ПЦР) або експрес-тестування на COVID-19, який має бути зроблений щонайменше за 72 години до приїзду;
- заповнену онлайн-форму санітарного контролю Passenger Locator Form.
Окрім цього, після 5-денної самоізоляції потрібно зробити повторний тест на коронавірус, який повинен підтвердити негативний результат.
Зауважимо, з 6 серпня в Італії для відвідання ресторанів, барів (перебування в приміщені), театрів, концертних, виставкових та спортивних залів, стадіонів тощо запровадили сертифікат Green Pass. Його можуть отримати вакциновані та/або ті, хто зробив тест протягом останніх 24 годин.
- 14 липня Європейський Союз вніс Україну до «зеленого списку» країн і рекомендував країнам-членам скасувати обмеження на подорожі для українців.
- Менш ніж за два тижні для українців відкрилися Данія, Німеччина, Бельгія, Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія, Словаччина, Словенія, Нідерланди, Франція, Швеція, Іспанія, Португалія та Люксембург.