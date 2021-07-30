Поліція затримала чоловіка, який надіслав до Києва та Одеси посилки, що вибухнули у поштоматах
- Автор:
- Олег Панфілович
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Національна поліція України
Поліція затримала чоловіка, які надіслав до відділень «Нової пошти» у Києві та Одесі посилки, що зрештою вибухнули.
Про це повідомляє пресслужба поліції.
Підозрюваний — уродженець окупованого Росією Криму. Його затримали у Чернівцях, де він мешкав останнім часом.
Поліцейські з’ясували, що зловмисник надіслав до Києва та Одеси посилки з піротехнічними виробами, які у поштоматах здетонували. Після затримання фігуранта його доставили до управління поліції, де зараз із ним проводяться слідчі дії у рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу. За вказаний злочин йому загрожує до 10 років тюремного ув’язнення.
- Напередодні у Києві та Одесі у поштоматах компанії «Нова пошта» вибухнули посилки.
- Після цього «Нова пошта» заявила про плани встановити рентгенотелевізійні установки для перевірки посилок та вантажів у депо та на складах.