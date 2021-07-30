Акторка Йоганссон судиться з Disney через одночасний показ фільму «Чорна вдова» у кінотеатрах і на стримінгу

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Акторка Скарлетт Йоганссон подала до суду на компанію Disney за одночасну премʼєру фільму «Чорна вдова» в кінотеатрах і на власному стримінговому сервісі Disney+.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Йоганссон стверджує, що контракт передбачав премʼєру тільки в кінотеатрах. Disney вважає претензії необґрунтованими, оскільки акторка отримала додаткові кошти до вже виплачених понад $20 мільйонів.

Зазначається, що значну частину гонорару акторки складає відсоток виручки від продажу квитків у кінотеатрах. «Disney навмисно змусила Marvel порушити угоду без будь-якого обґрунтування, щоб не дати пані Йоханссон повною мірою реалізувати вигоду від її угоди з Marvel», — йдеться в позові.

«Чорна вдова» — американський фільм, заснований на коміксах видавництва Marvel Comics про супергероїню Чорну вдову. Скарлетт Йоганссон зіграла головну роль у стрічці, яка вийшла у прокат 9 липня і зібрала вже понад $300 мільйонів.