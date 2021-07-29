Палата представників підтримала збільшення фінансової допомоги для України

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Matt McClain / The Washington Post via Getty Images

Нижня палата Конгресу США схвалила законопроєкт про фінансування Держдепартаменту у 2022 році. Там зокрема йдеться про збільшення розміру допомоги Україні та поправку щодо санкцій проти «Північного потоку — 2».

Про це повідомили у посольстві України в США.

Загалом Україні повинні виділити не менше 481,5 мільйона доларів, що на 28,5 мільйона доларів більше, ніж у поточному році.

З цієї суми 125 мільйонів направлять на безпекову допомогу Україні за статтею «Міжнародне військове фінансування». Цей показник на 10 мільйонів доларів більший, ніж у 2021 році.

Надалі законопроєкт переходить на ухвалення до Сенату та президента США Джо Байдена, який має підписати закон.