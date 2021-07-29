Облрада Запоріжжя звільнила керівника лікарні, де у лютому сталася пожежа. Тоді загинуло чотири людини

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Місцеві депутати звільнили Володимира Шинкаренка, керівника Запорізької обласної інфекційної клінічної лікарні, де внаслідок пожежі у лютому загинули четверо людей.

За відповідне рішення проголосували 46 з 64 присутніх на сесії депутатів облради.

У документі йдеться, що під час службової перевірки роботи лікарні фахівці виявили низку порушень, зокрема несвоєчасну виплату зарплат лікарям-інтернам.

Крім того, перевірка встановила махінації з документами, які стосуються бухгалтерського обліку.

Під час голосування за звільнення Шинкаренка в залі була присутня мати загиблої у лютому лікарки-анестезіолога Ольги Гліви. Вона звернулася з промовою до депутатів обласної ради.

«Я хочу звернутися до пана Шинкаренка, він говорить, що це нещасний випадок. Вибачте, нещасний випадок — це коли послизнувся і руку зламав на слизькій підлозі в відділенні. Але нехай це нещасний випадок, але скільки там порушень, дуже грубих порушень, які призвели до цього нещасного випадку. На ваших руках, пане Шинкаренко, смерть чотирьох осіб», — заявила жінка.

Слова для виступу просив і Шинкаренко, але депутати відмовили йому.