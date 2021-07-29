На острові Мен червона панда, якій встановили контрацептив, народила двійню

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У парку дикої природи Curraghs на острові Мен, що в Ірландському морі, народилися двоє малят червоної панди.

Це стало великим сюрпризом для наглядачів, оскільки самиці встановили гормональний контрацептивний імплантат, і вона не мала цьогоріч народжувати, пише ВВС.

За словами працівників зоопарку, зараз у них живе три панди, тому батьки новонароджених цього року «не були призначені для розплоду».

Маленьких червоних панд планують переселити до консерваційного центру в британському Бірмінгемі.

Міжнародний союз охорони природи додав червоних панд до видів, що під загрозою зникнення. За останні півстоліття їхня чисельність скоротилася на 40% в дикій природі.

Представниця парку заявила, що пара панд Куш і Сара минулого року вже дали потомство, тому, щоб не виснажувати тварину, наглядачам рекомендували не розводити цьогоріч породу.

Там пояснюють, що кількість місць для тварин у парку обмежена, це повʼязано з генетикою, а не з чисельністю тварин.

«Оскільки Куш і Сара спарювалися минулого року, цього року була не їхня черга, але, схоже, у них були інші плани», — зазначила фахівець та пояснила, що протизаплідні засоби іноді можуть давати збій.