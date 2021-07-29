Перше видання книги про Гаррі Поттера продали за понад 111 тисяч доларів

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Кароліна Ускакович / Артем Марков / «Бабель»

Примірник першого видання книги «Гаррі Поттер і філософський камінь» продали на аукціоні Tennants за 111 тисяч доларів, що еквівалентно трьом мільйонам гривень.

Про це повідомляє BBC.

У 1997 році видавництво Bloomsbury Publishing надрукувало перші 500 примірників цієї книги, а зараз уже багато з них дуже пошкоджені або зовсім знищені — це і робить їх такими дороговартісними.

Крім того, саме це видання принесло Джоан Роулінг всесвітню популярність. У той рік книга продавалася за 10,99 фунта стерлінгів (14,53 долара). У продаж із 500 примірників надійшло 200 книг, решту відправили в школи та бібліотеки.

Аукціонний дім очікував продати книжку за 20—30 тисяч фунтів, але торги вивели цю суму аж до 80 тисяч.