Зеленський переніс святкування Дня молоді на середину серпня
- Автор:
- Олег Панфілович
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Пресслужба Офісу президента України
Президент Володимир Зеленський запровадив святкування Дня молоді в Україні 12 серпня.
Про це повідомляє Офіс президента.
Його відзначатимуть щороку в Міжнародний день молоді. Таке рішення Зеленський ухвалив «з метою підтримки прагнення української молоді до інтеграції у європейську спільноту, утвердження цінностей демократії та свободи, а також ураховуючи ініціативу молодіжних організацій та рухів». Документ набирає чинності з 1 січня 2022 року.
Натомість Зеленський скасував указ від 22 червня 1994 року «Про День молоді», відповідно до якого це свято відзначалося щороку в останню неділю червня.
- У вересні 2020 року Зеленський підписав указ про запровадження Дня територіальної оборони України, який відзначатиметься щороку в першу неділю жовтня.
- У червні того року Зеленський видав указ, яким заснував День митника — його відзначатимуть 25 червня.