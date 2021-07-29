Ексміністра фінансів Данилюка не допустили до конкурсу на посаду голови БЕБ. Не підійшов американський диплом

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Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН

Колишнього міністра фінансів та секретаря РНБО Олександра Данилюка не допустили до участі в конкурсі на посаду голови Бюро економічної безпеки через непідходящий диплом про освіту.

Відповідне рішення ухвалила конкурсна комісія.

За словами очільника комісії, радника голови ОП Тимофія Милованова, Данилюк не зміг підтвердити, що має економічну або юридичну освіту.

Сам Данилюк закінчив Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю інженер-електрик. Також здобув фінансову освіту в Київському інституті інвестицій.

Також він має диплом з Університету Індіани, але комісія відмовилася його визнавати, тому що документ не було нострифіковано .

«У нас є два листи від Міністерства освіти і науки та від Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) про невідповідність. Тому ми 11 людей не допускаємо, 48 допускаємо», — повідомив Милованов.

Водночас йому заперечив міністр фінансів Сергій Марченко. Він зазначив, що таке рішення потрібно буде пояснювати політично. Тому Милованов запропонував комісії два рішення: або допустити всіх кандидатів і попросити виправити документи, або не допускати їх, зокрема і Данилюка. Комісія підтримала другий варіант.

Сам Данилюк назвав недопуск до конкурсу «смішним».

«Група товаришів без власної думки не визнали мій диплом одного з найпрестижніших університетів світу — Індіанського університету! Бути міністром фінансів та секретарем РНБО, працювати у найвідоміших фінансових організаціях у світових фінансових столицях – значить, у мене було достатньо освіти, а зараз — ні?!» — написав він у своєму Facebook.